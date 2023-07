Migranti, 271 prelevati dalla Guardia costiera

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Con il miglioramento delle condizioni meteo sono riprese le partenze di migranti dalla Tunisia. Nella notte 5 barchini con 271 persone sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia Costiera. All’hotspot di Lampedusa, si registrano 580 presenze. I migranti sono quasi tutti provenienti dalla Costa d’Avorio, Tunisia, Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Mali, Camerun. (ITALPRESS)

Shocking video! The Italian Coast Guard loads the illegal immigrants in the open sea and is thanked by the African smugglers! Intolerable https://t.co/TS2deFawkG pic.twitter.com/vRvDOWjALj

— RadioGenova (@RadioGenova) July 29, 2023