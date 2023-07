Meloni: “i migranti arrivano da situazioni difficili”

“La maggior parte dei migranti che arrivano in Europa arrivano dalla rotta della Tunisia e della Libia, arrivano da situazioni difficili. Noi stiamo cercando di fermare i trafficanti che fanno in modo che arrivino da noi tramite canali illegali. Questi trafficanti stanno diventando sempre più potenti e usano questi soldi e questo potere contro gli Stati e noi non possiamo consentire alla mafia di decidere chi viene nei nostri Paesi”.

Leggi anche

► In Italia salgono a oltre 3 milioni i poveri che chiedono aiuto per mangiare

► Disoccupazione e povertà, Italia tra peggiori nella UE

► Consob, 37% famiglie non riesce ad affrontare le spese fisse

AFRICA

“Secondo me, nel prossimo G7, ci dobbiamo concentrare sull’Africa, i nostri vicini. L’Africa non è un continente povero, è un continente che ha molte molte risorse. L’Africa oggi è vittima dei sistemi che la rendono instabile. Io non sono molto d’accordo con l’approccio che si utilizza con questi Paesi, la mia idea è che non si deve solo aiutare, ma si devono fare investimenti in questo continente” dice la premier. ADNKRONOS