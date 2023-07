PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 luglio 2023

“Dalla formazione alla formattazione fino alla rottamazione della scuola”

Quella della scuola pubblica è l’altra faccia della medaglia della sanità pubblica. E cioè, un declino pianificato ad hoc.

La scuola, a partire da ‘68, è stata è stata pervasa dalla burocratizzazione e dalla aziendalizzazione. E’ stata svuotata di contenuti, portando avanti programmi inconsistenti, con metodi ormai superati, da insegnanti talvolta impreparati e poco motivati dal punto di vista economico.

Armando Manocchia ne parlerà con

Patrizia SCANU – Psicologa e “Gestait Canzelor”;

Filomena MAGGINO – Professore Ordinario di Statistica Sociale – Dipartimento di Scienze Statistiche – Sapienza Università di Roma. Presidente della Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (AIQUAV) Redattore capo (Editor-in-Chief) della rivista Social Indicators Research. La Prof.ssa MAGGINO è stata Presidente della Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Daniele TRABUCCO – Prof Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona – Centro Studi Superiore INDEF.

Si parlerà soprattutto di come cambierà la scuola con il Piano Scuola 4.0, dell’impatto che hanno le tecnologie digitali sui processi di apprendimento di bambini e adolescenti e di come si dovrebbe insegnare e imparare in una scuola al servizio dell’istruzione e della crescita dei ragazzi.