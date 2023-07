Lopalco: ‘la Dengue avanza, ma c’è il vaccino’

Pier Luigi Lopalco (medico, professore ordinario di igiene) scrive su Facebook: “LA DENGUE AVANZA: DOBBIAMO PREOCCUPARCI?

La dengue è una malattia virale trasmesse dalle zanzare.

Ne parliamo oggi perché negli ultimi giorni si è verificata una singolare coincidenza. Mentre si parlava sulla stampa italiana di dengue a causa di due casi segnalati nelle Marche, l’OMS venerdi scorso pubblicava un comunicato preoccupante: i casi di dengue nel mondo sono aumentati di oltre 8 volte negli ultimi 20 anni e quest’anno il numero farà registrare un nuovo record.

Quello che preoccupa non è solo l’aumento dei casi, in parte spiegabile anche con un miglioramento della sorveglianza, ma l’ampliamento delle aree del pianeta interessate dalla diffusione della malattia.

Preoccupa molto la diffusione in America latina. In Perù è stato dichiarato lo stato di emergenza in molte regioni. In Argentina hanno messo in campo azioni straordinarie di controllo delle zanzare che utilizza l’irradiazione per rendere sterili un grosso numero di insetti per poi rilasciarli nell’ambiente.

In Europa, oltre ai due recenti casi italiani, sono stati riportati nell’ultimo anno casi in Spagna e Francia. Nessuno dei casi europei è, però, autoctono. Si tratta cioè di casi contratti all’estero.

Qual é, dunque, il rischio alle nostre latitudini?

Perché una malattia come la dengue si diffonda nella popolazione servono due condizioni: tante zanzare in circolazione ed un numero sufficientemente alto di persone infettate dal virus (portatori). Solo così si realizza una significativa probabilità che una zanzara punga una persona infetta e trasferisca l’infezione ad un’altra.

I cambiamenti climatici che stiamo purtroppo sperimentando in maniera tanto drammatica e repentina rendono questa evenienza altamente probabile. Le zanzare, purtroppo, non vanno via più neanche l’inverno e, quindi, il mantenimento di potenziali catene di contagio è probabile 12 mesi su 12.

Il cambiamento climatico è una realtà e, fra le altre cose, porta con se anche il rischio di diffusione di malattie che fino a ieri erano considerate “tropicali”.

Contro la dengue esiste un vaccino. Inizio ad ordinare quantità industriali di popcorn per godermi i dibattiti televisivi dove saranno inevitabilmente invitati, nella stessa trasmissione, novax e negazionisti del clima.”