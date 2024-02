Dengue, vaccino dalla prossima settimana allo Spallanzani

ROMA, 13 FEB – Il vaccino contro la febbre dengue è stato ordinato e arriverà la prossima settimana all’Inmi Spallanzani di Roma dove sara’ possibile ottenerlo. Visita e vaccino sono a carico dell’utente. Il vaccino, precisa la struttura, che è fra i primi centri a ricevere le dosi, sarà somministrato nell’Ambulatorio di Malattie tropicali con una prenotazione al Cup dell’Istituto o scrivendo a prenotazioni SPALLANZANI@inmi. it., precisano dall’Inmi.

Lo scorso settembre l’Aifa ha dato il via libera all’unico vaccino per la prevenzione della malattia approvato in Italia anche per chi non ha avuto precedente esposizione al virus e senza la necessità di dover eseguire un test pre-vaccinale, era stato precisato al momento dell’approvazione. Il vaccino contro la dengue prodotto da Takeda è tetravalente, vivo attenuato, per la profilassi contro la malattia da Dengue, causata da uno qualsiasi dei quattro sierotipi del virus. E’ possibile somministrarlo in soggetti a partire dai 4 anni di età e sono sufficienti 2 dosi per raggiungere l’immunizzazione. (ANSA)