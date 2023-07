Entomilk, il latte a base di larve di mosca

Entomilk, un latte alternativo a base di larve, ottenuto da mosche soldato nere, che sarebbe “ricco di proteine, grassi, calcio, ferro e zinco“, viene prodotto a Città del Capo dall’azienda Leah Bessa, che sperimenta anche la sostanza, trasformandola in gelato con insetti e altri alimenti. Man mano che la popolazione dell’umanità aumenta di dimensioni, molti credono che debbano essere prese in considerazione soluzioni più sostenibili e che gli insetti possano essere la chiave per nutrire un mondo in crescita. (video 21 set 2018)