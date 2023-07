Cadaveri carbonizzati di due anziani nel Palermitano

Massima allerta in Sicilia da Palermo a Catania, fino a Taormina. L’isola è assediata da roghi, alimentati da temperature record. L’aeroporto del capoluogo siciliano è rimasto chiuso fino alle 11 di martedì, con ritardi e cancellazioni di voli. Sono state evacuate circa 1.500 persone. A Priolo, nel Siracusano, così come a Catania il termometro ha sfiorato i 47,6 gradi.

Nella zona di San Martino delle Scale, nel Palermitano, una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso.

Ritrovati a Cinisi i corpi carbonizzati di due anziani

Due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi non distante dall’aeroporto. Sono vittime dell’incendio che da ore divora la zona. Il ritrovamento in Fondo Orsa all’interno di un’abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme. Le vittime sono Salvatore Cometa, 78 anni e Teresa Monastero, 76. I due avevano occupato l’immobile.

L’Asp di Palermo, con un avviso alla popolazione, raccomanda di evitare l’esposizione prolungata all’aperto “se non in casi strettamente necessari”. Situazione di emergenza nella contrada Feo Coniglio, ubicata a ridosso della frazione di Trappitello, a Taormina, dove si trovano ville di pregio minacciate da un vasto rogo. Sul posto il sindaco, Cateno De Luca, che ha fatto evacuare numerose abitazioni. tgcom24.mediaset.it