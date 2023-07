PIAZZA LIBERTA’, intervento di Lamberto Rimondini

PIAZZA LIBERTA’ – VIAGGIO NELL’ALTRA STORIA D’ITALIA dal 1948 al 2022

Intervento di Lamberto Rimondini estratto dalla puntata di sabato 22 luglio 2023

Una parte della storia d’Italia, quella meno conosciuta o addirittura ignota, è stata pesantemente controllata e determinata dell’élite finanziaria anglo-americana attraverso le sue fortissime ingerenze sulla politica del nostro Paese.

E’ un viaggio nella nostra storia che parte da lontano, ma che, dal secondo dopoguerra, ha trovato il suo culmine in una serie di condizionamenti più o meno occulti, stragi, intrighi e altre azioni manovrate da “mani straniere” nel nostro Paese, che ne ha subìto le conseguenze.

I capitoli della nostra storia, così come raccontati dalla narrazione ufficiale, dovrebbero essere riscritti. – Due volumi per mille pagine. L’ALTRA STORIA D’ITALIA 1802-1947 e fresco di stampa L’ALTRA STORIA D’ITALIA 1948-2022 è la complessa storia d’Italia raccontata dall’autore Lamberto Rimondini, ricercatore indipendente. Storia complessa per la posizione geografica della Penisola Italiana al centro del Mediterraneo e quindi, geopoliticamente rilevante dal punto di vista strategico motivo per cui è sempre stata controllata da chi ha dominato l’Italia pensando di avere il dominio del Mediterraneo.

