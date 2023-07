Malore nel sonno, morto il fotografo Francesco Zaccaria

Sono stati celebrati giovedì pomeriggio, 20 luglio, i funerali di Francesco Zaccaria mancato all’affetto dei suoi cari a causa di un malore improvviso nel sonno. Zaccaria, 40 anni, viveva da alcuni anni a Francavilla al Mare, in Abruzzo. Il corpo del fotografo è stato trovato nel letto della sua abitazione. Inutili i soccorsi, Zaccaria era morto nel sonno senza poter chiedere aiuto.

La notizia della sua scomparsa ha raggiunto anche la provincia di Treviso dove il fotografo 40enne aveva vissuto per un lungo periodo a Mareno di Piave. In molti oggi lo ricordano per il suo impegno nel sociale, come promotore di eventi e nei centri estivi del paese come animatore prima di trasferirsi stabilmente in Abruzzo. Zaccaria lavorava come fotografo professionista: specializzato nelle foto di paesaggio, amava fotografare il mare, le albe e i tramonti.

A Francavilla al Mare collaborava con la squadra femminile di calcio a 5 del paese, il Tikitaka Futsal (vicecampione d’Italia) che, sui social, ha voluto ricordarlo con queste toccanti parole: «Hai lasciato un vuoto che difficilmente si riuscirà a colmare ma chiunque riporta e condivide un ricordo di te, è impossibile non lo faccia con un sorriso. Perché questo è quello in cui più sei riuscito, dare gioia, felicità e spensieratezza a tutti. Anche se siamo sicuri che continuerai a fare parte di tutti noi, e di tutta la nostra famiglia giallorossa a cui ti sei affezionato fin da subito e stavi dando anima e corpo».

