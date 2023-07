Pd, Schlein: “Governo si occupi di sicurezza climatica”

“Questa sera saremo a Colleferro con l’ex sindaco di New York Bill de Blasio per vedere cosa le città possono fare per battersi insieme sulla questione climatica e sulla questione sociale. Queste due lotte per il Pd non sono scindibili perchè le persone che pagano il prezzo più alto della crisi climatica sono quelle più fragili, quelle più anziane che non possono permettersi nemmeno di accendere un condizionatore”.

Lo ha detto Elly Schlein nel corso del suo tour nelle aziende della periferia romana. “Una giornata che attraversa luoghi che la politica troppo spesso dimentica e che non passa solo dall’incontro e il supporto delle imprese artigiane.

Fonte: Agenzia Vista