UE: rogo del Corano incompatibile con i nostri valori

BRUXELLES – “La Commissione è sempre stata chiara sul fatto che le manifestazioni di razzismo, xenofobia e relativa intolleranza non hanno posto in Europa. Queste azioni non sono compatibili con i valori su cui si fonda l’Ue. Sappiamo che le autorità svedesi stanno indagando”, l’azione del rogo “non riflette in alcun modo l’opinione dell’Ue”.

Così un portavoce Ue rispondendo alle domande dei giornalisti sull’azione programmata a Stoccolma nella quale si prevede di bruciare una copia del Corano davanti all’ambasciata irachena. L’autorizzazione della manifestazione in Svezia è comunque una prerogativa delle “autorità nazionali”, ha precisato.

https://www.ansa.it/europa

I VALORI DELLA UE