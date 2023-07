Borrell: ‘ho proposto 5 miliardi l’anno per la difesa di Kiev’

Ue, le sovvenzioni a Kiev costano care: buco da 66 mld nel bilancio. L’Unione europea ha chiuso il bilancio in perdita. Nelle casse di Bruxelles c’è una voragine da 66 miliardi. I conti in rosso si spiegano con il netto aumento dei costi: dalla transizione energetica alla guerra in Ucraina, le spese sono lievitate in diversi settori.

(ndr, Borrell propone di sperperare altri 5 miliardi all’anno)

BRUXELLES – “Abbiamo proposto di finanziare fino a 5 miliardi all’anno per i prossimi 4 anni per la difesa Ucraina nell’ambito dell’European Peace Facility. Questa è la valutazione dei bisogni di Kiev. Ne parleremo nei dettagli a fine agosto alla riunione informale dei ministri degli Esteri in Ucraina”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine del Consiglio Affari Esteri. ANSA EUROPA