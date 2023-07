Malore fatale, muore ex presidente Confagricoltura

Benevento – Tragedia nel pomeriggio di ieri a Castelpagano, dove a causa di un malore improvviso è venuto a mancare l’imprenditore Andrea Postiglione Coppola. Conosciutissimo nel suo paese e nell’intero Sannio, in passato ha ricoperto anche l’incarico di presidente di Confagricoltura

Ddi ritorno dal capoluogo sannita il 56enne ha avvertito il malore che non gli ha dato scampo dinanzi alla sua tenuta e a far scattare l’allarme è stato il figlio. Giunti sul posto e nonostante i vari tentativi di rianimarlo, i sanitari del 118 non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo.

www.cronachedelsannio.it