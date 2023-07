Malore dopo giro in bici, muore papà di 48 anni

(www.ilrestodelcarlino.it) – Pesaro – Alla Biesse di Chiusa di Ginestreto ha suonato la sirena. Si sono fermati tutti. Un minuto di silenzio per ricordare Sylvain Palazzi, 48 anni, sposato con Manuela Buono, una professoressa della scuola Olivieri, padre di due bambini piccoli, di 9 anni e 5. Si sono fermati tutti perché Sylvain Palazzi, fra l’altro uno sportivo e amante della bicicletta, è stramazzato al suolo a Bologna dove era in vacanza con la famiglia. Non c’è stato nulla da fare.

Rientrava al Villaggio della Salute, un centro termale alle porte del capoluogo emiliano, da un giro in bici con un amico. Come è sceso, un improvviso malore e si è accasciato a terra. L’amico, che è un infermiere, ha fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una eliambulanza. Tutto vano. Questa tragedia che ha lasciato di sasso sia i compagni di lavoro – lui era un tecnico collaudatore – sia quanti lo conoscevano anche alla parrocchia dei Cappuccini dove i figli erano di casa, il maschio come scout, mentre la piccola frequentava l’asilo. La famiglia di Palazzi abita in via Vincenzo Rossi in una palazzina accanto al parco. Molto conosciuta e stimata anche la moglie che da anni insegna alla media Olivieri.

Una tragedia che ha lasciato tante persone sgomente, anche alla luce della giovane età. Secondo alcune indicazioni, benché la tragedia sia avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì, il corpo del giovane tecnico sarebbe ancora a Bologna, all’ospedale Bellaria, dove sarà disposta l’autopsia. […]