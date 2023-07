Pd, Schlein: “Mobilitiamoci per la liberazione di Zaki”

Roma, 18 lug. (askanews) – “Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di reclusione in Egitto, vederlo portare via in tribunale pesa come un macigno, non ci sono parole per questa gravissima ingiustizia”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, in una nota.”Siamo di fronte a un verdetto scandaloso: ora serve la mobilitazione di tutte e tutti per riaffermare le ragioni del diritto e chiederne la liberazione. Il governo italiano batta ufficialmente un colpo: il ministro Tajani venga a riferire alle Camere“, chiede la leader dem.