M5s: ‘gravissima condanna di Zaki, cosa fa il governo?’

Patrick Zaki è stato condannato oggi a tre anni di carcere per diffusione di notizie false. La sentenza del tribunale di Mansoura in Egitto nel corso dell’undicesima udienza odierna.

Roma, 18 lug. (askanews) – “Siamo sconcertati per la notizia della condanna a tre anni per Patrick Zaki. Si tratta di un fatto gravissimo sul quale il ministro Tajani deve venire a riferire immediatamente per dirci quali saranno le prossime azioni del governo”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Il nostro Paese – osserva – non può accettare una condanna di questo tipo e ha il dovere di fare quanto in suo potere per evitare che un ragazzo, che ha subito già numerose e profonde ingiustizie, ne subisca delle altre. Il Movimento 5 Stelle è vicino alla famiglia e agli amici di Patrick Zaki e continuerà a chiedere la sua immediata liberazione”.

Giorgia Meloni: impegno per il caso Zaki

(askanews) – “Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.