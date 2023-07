PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Roberto Zappia

CITTA’ DI 15 MINUTI, che cosa sono davvero?

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Roberto Zappia – avvocato del Foro di MIlano – estratto dalla puntata di sabato 15 luglio 2023

Abbiamo parlato delle famigerate “città 15 minuti” spacciate come ottime soluzioni per cui il cittadino possa trovare vicino a casa, in un percorso a piedi di 15 minuti, tutto quello che gli serve, senza effettuare lunghi spostamenti e utilizzare i propri automezzi. In realtà l’obiettivo di questa “riqualificazione” delle città è completamente diverso e molto meno piacevole: usare l’ambientalismo ed il risparmio energetico come scusa per bloccare la mobilità e chiudere i cittadini in una specie di ‘gabbia ecologica’, come già avvenuto, ad esempio, ad Oxford e in varie città cinesi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

