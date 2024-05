Mattarella a Guterres: ‘grande fiducia dell’Italia nell’ONU’

“Occorre in questo momento interrompere la spirale di azione e reazione che fa aggravare i problemi e non consente di risolverli”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Palazzo di Vetro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Quest’ultimo ha ricordato che “l’Italia è un pilastro del multilateralismo e un partner esemplare delle Nazioni Unite”.

“Sono qui per testimoniare quanto l’Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e nella sua azione signor segretario generale – ha ricordato Mattarella – . Quanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà, contrasti e contrapposizioni, tanto più si afferma quanto sia indispensabile il bisogno delle azioni delle Nazioni unite”, ha poi aggiunto il capo dello Stato.

Guterres: “Italia pilastro fondamentale multilateralismo

“In ogni area delle nostre attività l’Italia è sempre presente, nelle operazioni di peacekeeping, nello sviluppo sostenibile, nella protezione climatica, nei diritti umani. È molto importante dirlo nel momento in cui l’Italia assume la presidenza del G7”, ha sottolineato il segretario generale dell’Onu.

“L’Italia è sempre stata un ponte tra Nord e Sud e in questa fase è “importante avere l’Italia alla guida del G7”, ha detto Guterres, sottolineando la “grande preoccupazione” per la situazione in Medioriente e l’appello lanciato a Israele e Hamas per raggiungere un “accordo vitale”. tgcom24.mediaset.it – foto Quirinale