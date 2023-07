Polonia: ricorso alla Corte UE contro il Green Deal

BRUXELLES, 15 LUG – La Polonia ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell’Ue (Cgue) contro uno dei provvedimenti in cui si articola il Green Deal europeo. “La lotta per gli interessi polacchi nell’Ue continua! In linea con le nostre precedenti dichiarazioni, oggi noi come Polonia abbiamo presentato il nostro primo ricorso alla Cgue in merito a una delle misure del pacchetto Fit for 55”, ha scritto in un tweet la ministra polacca per il Clima, Anna Moskwa. Il provvedimento impugnato, approvato a marzo, è il regolamento sull’uso del suolo e la silvicoltura (Lulucf). (ANSA).