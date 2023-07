WASHINGTON, 14 LUG – I primi sei mesi dell’anno hanno fatto segnare un triste record negli Stati Uniti, sono stati quelli con più morti per le sparatorie di massa dal 2006. Dal 1 gennaio al 30 giugno ci sono state 28 stragi e 140 vittime, secondo i dati raccolti da Associated Press e Usa Today in collaborazione con la Northeastern University. (ANSA).