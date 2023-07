PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 15 luglio 2023

UN’EUROPA DOVE I POPOLI NON CONTANO NULLA

In questa nuova puntata faremo un viaggio nell’Europa tiranna comandata da oligarchie come World Economic Forum, OMS, Nato, Aspen Institute e Club Bilderberg. E lo faremo insieme ad Armando Manocchia e alla giornalista e scrittrice Lidia Sella.

Viviamo in un’Europa dove i popoli non contano nulla e non decidono niente, ma vengono vessati e, nel momento in cui provano a ribellarsi, perfino umiliati e schiacciati; un’Europa tiranna e totalitaria che è stata creata proprio per depotenziare la sovranità delle nazioni. Un passaggio prodromico all’instaurazione del nuovo ordine mondiale entro il 2050.