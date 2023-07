Frassinetti (FdI): “educazione digitale diffusa”

Roma, 14 lug. (askanews) – “Sulle competenze digitali dobbiamo migliorare, abbiamo già un piano nazionale di scuola digitale, ma deve essere potenziato. Con il Pnrr stiamo cercando di sopperire a questa difficoltà. Lo facciamo puntando su una educazione digitale diffusa, che non lasci indietro nessun territorio”, lo ha detto questa mattina Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del merito, intervenuta in un talk promosso da Italy Next Generation in occasione della Giornata mondiale delle competenze giovanili.

“La formazione digitale deve essere trasversale – ha concluso – e coinvolgere anche le famiglie, da tempo abbiamo introdotto la narrazione del lessico digitale familiare, proprio perché questo avanzamento di competenze coinvolga, in modo sistemico, anche le famiglie”.