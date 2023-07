Lodi, operaio muore per un malore: “troppo caldo in città”

A Lodi un operaio di 44 anni è morto in seguito a un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica stradale. Quaranta i gradi percepiti quando l’uomo si è sentito male. Immediatamente soccorso da un collega, in pochi minuti è stato trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore. Ogni rianimazione, però, è risultata vana e il 44enne è stato dichiarato morto. La causa del decesso è stata messa in relazione con la cappa di caldo che da giorni c’è in città.

