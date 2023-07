MILANO, 11 LUG – Il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione su base annua dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), si è attestato a +6,4% a giugno 2023. Lo annuncia l’istituto di statistica tedesco. A maggio 2023, il tasso di inflazione è stato pari a +6,1%.

“Il tasso di inflazione è quindi leggermente aumentato dopo tre mesi consecutivi di rallentamento”, afferma Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica. Pesa l’alimentare ma “c’è anche un effetto base dovuto alle misure di sgravio del governo federale del 2022 – il biglietto da 9 euro e lo sconto sul carburante – che fa salire l’attuale tasso di inflazione.” Destatis riferisce anche che i prezzi al consumo in giugno sono aumentati dello 0,3% rispetto a maggio. (ANSA)

“La Germania è ora ufficialmente in recessione. GERMANIA! L’ex potenza industriale europea è stata trasformata in uno spettacolo di merda da @Bundeskanzler (Olaf Scholz) per sostenere la guerra per procura degli Stati Uniti con la Russia perché i BRICS+ stanno ponendo fine al dominio degli Stati Uniti.

Perché salvare un impero tossico in bancarotta che ha dato fuoco al mondo?”

Lo scrive su Twitter Kim Dotcom, imprenditore e informatico tedesco.

Germany is now officially in a recession. GERMANY! The former industrial powerhouse of Europe was turned into a shitshow by @Bundeskanzler to support the US proxy war with Russia because BRICS+ is ending US dominance. Why save a bankrupt toxic empire that set the world on fire?

— Kim Dotcom (@KimDotcom) May 25, 2023