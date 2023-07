Commissione Covid, Orlando: “Operazione meschina ispirata da ragioni miserabili”

Via libera della Camera all’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. Il testo – approvato con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti – passa ora al Senato. I deputati del M5s e del Pd non hanno partecipato alla votazione: i primi hanno lasciato l’Aula, i secondi sono rimasti nell’emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato, i deputati di maggioranza hanno urlato in coro “Verità, verità”.

Ecco l’intervento di Andrea Orlando (Pd), che si esprime contro la Commisione Covid definendola un’operazione meschina e stupida il cui verdetto è già scritto.