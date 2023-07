Agenzia delle Entrate cerca 4.500 funzionari

ROMA, 07 LUG – Il fisco è a caccia di nuove risorse: tra il 2023 e il 2024 saranno pubblicati concorsi per circa 4.500 nuove leve da inserire nell’organico dell’Agenzia. Si tratta di esperti in materia fiscale e catastale, ingegneri per logistica e contratti, informatici ed esperti in risorse umane. Il nuovo programma dei bandi, pubblicato oggi sul sito delle Entrate, definisce i profili richiesti per consentire ai potenziali candidati di arrivare preparati alle prove d’esame. Il programma aggiornato definisce in particolare la tabella di marcia per gli ultimi mesi 2023 e il primo semestre del prossimo anno. (ANSA)