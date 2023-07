Oslo, attacco con machete: 4 feriti

La polizia norvegese è intervenuta nel centro di Oslo in seguito a un attacco con un machete da parte di un uomo di 20 anni che, sabato sera, ha ferito quattro buttafuori all’esterno di un locale.

Uno dei quattro è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riportato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk, la polizia esclude un collegamento di natura terroristica e l’incidente non sembra essere legato ai festeggiamenti del Pride svolti durante la giornata di sabato. tgcom24.mediaset.it