Messico, sindaco di San Pedro Huamelula sposa un coccodrillo

Il sindaco di San Pedro Huamelula, situato nello stato di Oaxaca in Messico, ha sposato un coccodrillo in un rituale annuale inteso a “simboleggiare l’unione degli umani con il divino”.

L’animale, visibilmente spaventato dalla folla e dalla musica, con la bocca legata, si dimena fra le braccia dello “sposo”.

WATCH: Mayor of San Pedro Huamelula in Mexico, married a crocodile in an annual ritual meant to symbolize the joining of humans with the divine

