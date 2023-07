Zelensky: “Mosca sta perdendo la guerra, quindi punta al terrorismo”

La ribellione del Gruppo Wagner mostra una spaccatura e una “situazione di debolezza” in Russia, che dovrebbe essere sfruttata per “cacciare il nemico dal territorio dell’Ucraina”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky ai giornalisti spagnoli che lo hanno intervistato, secondo quanto riportato da Ukrinform. “C’è stata una spaccatura in Russia, un gran numero di persone ha sostenuto Prigozhin, un gran numero di persone sostiene Putin. Questo parla del loro conflitto interno, influisce molto sul loro potere sul campo di battaglia. Hanno una situazione di debolezza e dobbiamo usare questa situazione per cacciare il nemico dalla nostra terra”, ha detto Zelensky.

Zelensky: Mosca sta perdendo la guerra quindi punta al terrore

“Siccome non può vincere la guerra, Mosca così punta al terrorismo: è una minaccia non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo. E’ una cosa molto molto pericolosa. E’ molto importante che la centrale nucleare passi sotto il comando ucraino, ed è un passaggio molto delicato, perché la Russia può minarla, distruggerla a distanza e poi accusare noi”. Lo afferma Volodymir Zelensky, a fianco del presidente spagnolo Pedro Sanchez in visita a Kiev. tgcom24.mediaset.it