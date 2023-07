Il premier spagnolo Sanchez in pellegrinaggio a Kiev

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Ucraina, a Kiev, dove si e’ recato in occasione dell’inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue. Lo riferisce la Moncloa. Il leader si recherè alle 10:30, ora italiana, al Parlamento ucraino dove si rivolgerà alla plenaria. Successivamente, incontrera’ il presidente Volodymyr Zelensky nel palazzo presidenziale. Sanchez ha indicato che la guerra in Ucraina sarà una grande priorità della presidenza di turno spagnola.

Sanchez a Kiev, “è il primo atto della presidenza Ue spagnola

“Sono già a Kiev. Volevo che il primo atto della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue fosse in Ucraina insieme a Zelensky. Trasferirò al vostro governo e Parlamento tutta la solidarietà europea. Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino fino al ritorno della pace in Europa”. Lo scrive su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez, allegando un video del suo arrivo nella capitale ucraina. tgcom24.mediaset.it