Milano, accerchiato e rapinato da 3 nordafricani

Un uomo è stato rapinato in via Monte Napoleone, nel centro di Milano, giovedì sera intorno alle undici meno venti. L’uomo, un polacco di 52 anni, stava passeggiando con un collega quando è stato avvicinato da un 18enne marocchino che gli ha bloccato il braccio, mentre i suoi complici (un marocchino di 25 anni e un algerino di 19) lo prendevano da dietro e lo spingevano per terra. Il 18enne, intanto, gli ha strappato dal polso un orologio da mille euro di valore.

I tre sono poi scappati, ma sono stati inseguiti dalla vittima e dal collega: questi, intanto, ha chiamato il 112 e sul posto è accorsa una volante della polizia. Gli agenti hanno fermato i tre rapinatori, recuperando l’orologio e trovando anche un altro orologio, un bracciale e due collane d’argento. I tre sono stati arrestati per rapina aggravata e indagati per ricettazione. Uno dei tre, il 19enne, è stato riconosciuto anche perché indossava una maglia della Juventus.

