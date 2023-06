Svizzera, si valuta la “cocaina di stato” ai tossicomani

Quattro delle città europee con il più alto consumo di cocaina sono in Svizzera. Infatti nella classifica guidata da Anversa, in Belgio, il cui porto è uno dei terminali del traffico tra Sud America ed Europa, figurano in ordine Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna (nella cui rete idrica sono stati riscontrati oltre 535 milligrammi di cocaina ogni 1000 persone) nelle prime venti posizioni.

La cocaina di Stato

Proprio per questo le amministrazioni locali hanno proposto un nuovo piano per contrastare un fenomeno sempre più in crescita. Il settimanale Le Matin Dimanche riporta che le città hanno inviato al Governo un postulato con un progetto che prevede la distribuzione controllata di polvere bianca ai tossicomani. Un’idea che ha spiazzato l’opinione pubblica, visto che in nessun’altra parte nel mondo è mai stato sperimentato nulla del genere. Anche perché, considerata l’estrema tossicità della cocaina, i medici sono piuttosto restii a prescriverla. Nelle stesse città nel frattempo sta per entrare in fase di sperimentazione un programma analogo che riguarda la canapa.

Il precedente con l’eroina

In realtà già 31 anni fa venne attuato un sistema simile per liberare il parco Platzpitz di Zurigo dagli spacciatori di eroina. In quell’occasione la Confederazione Elvetica aveva inaugurato un progetto-pilota di distribuzione della droga di Stato ai tossicomani. tgcom24.mediaset.it