Prete si schianta con l’auto contro il guardrail, era positivo alla cocaina

PRATOLA PELIGNA – Si schianta con l’auto contro il guardrail ma era positivo alla cocaina. Protagonista della vicenda, raccontata dal Centro, è un parroco di una delle comunità dell’Alto Sangro (L’Aquila), che è stato denunciato dagli operatori del commissariato di polizia, per guida in stato di alterazione per assunzione di sostanza stupefacente. L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, sulla statale 17, in località Santa Brigida di Pratola Peligna sempre nell’aquilano.

Il parroco stava rientrando in Alto Sangro dopo una cena a cui aveva partecipato a Pratola Peligna. Arrivato con l’auto al bivio di via Cappuccini, sul territorio di Sulmona, si era accorto della carenza di gasolio ed era tornato indietro per fare rifornimento. All’altezza della quattro corsie, probabilmente per il manto stradale viscido dalla pioggia, era finito con l’auto, una Toyota, contro il guardrail.

Il sacerdote, che non ha riportato gravi conseguenze, è uscito dall’abitacolo ed ha allertato i soccorsi. L’ambulanza del 118 lo ha trasferito nel pronto soccorso dell’ ospedale di Sulmona (Aq) per tutti gli accertamenti. Qui i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura sulla testa. La “sorpresa” è arrivata dagli esami ematici e tossicologi. Il sacerdote si era messo alla guida in stato di alterazione, essendo risultato positivo alla ed è stato denunciato. https://abruzzoweb.it