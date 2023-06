Zelensky: “Putin non è più a Mosca, si nasconde”

Zelensky afferma che “Putin non è più a Mosca: si nasconde”

“Dirò in russo: l’uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte, chiede qualcosa da lì… Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia”: lo ha detto in un discorso serale alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Peskov, ‘Putin al lavoro al Cremlino, nessuna fuga’ – Il presidente russo Vladimir Putin “sta lavorando normalmente al Cremlino”, dopo che il Gruppo Wagner ha giurato di rovesciare gli alti vertici militari del Paese. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. In precedenza diversi social hanno pubblicato lo screenshot preso dal sito di monitoraggio aereo Flight Radar che mostra il volo di un aereo governativo russo da Mosca a San Pietroburgo sostenendo che a bordo ci sia Putin. ANSA