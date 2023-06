Usa, bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta

Prende una pistola lasciata con altre tre sul comodino della camera da letto dei genitori e spara alla madre che sta facendo il bucato, uccidendola.

A premere il grilletto è stato un bimbo di due anni, che ha colpito la donna, Laura Ilg, 31 anni di Norwalk, in Ohio, all’ottavo mese di gravidanza, alla schiena. La 31enne, come riferito dal sovrintendente della polizia David Smith ai media locali, è riuscita a chiamare il numero di emergenza, spiegando l’accaduto, prima di morire in ospedale.

La donna, ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi, infatti, ha spiegato che il figlio di due anni era riuscito a entrare nella camera da letto dei genitori, solitamente chiusa a chiave, mentre lei lavava i panni, e aveva iniziato a giocare con la pistola.

Nella stessa stanza la polizia ha trovato anche un’altra pistola da 9 mm sul comodino e altre due armi da fuoco cariche. Il marito della vittima, assente al momento della tragedia, ha dichiarato che le armi erano sue. tgcom24.mediaset.it