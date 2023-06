Bologna, eco-vandali sgonfiano le gomme a 70 Suv

“Anche questa notte abbiamo sgonfiato gli pneumatici di 70 Suv nella città di Bologna senza arrecare alcun danno alle vetture”. Nuovo blitz nella notte da parte di anonimi ambientalisti, dove a essere presi di mira sono stati ancora una volta i Suv parcheggiati.

Il danno -se così si può chiamare- è stato arrecato ancora una volta a uno o più pneumatici dei mezzi, ma con l’accortezza di non tagliare il copertone, bensì di sgonfiarlo. Diversi i punti della città visitati dagli attivisti dell’ambiente, tra le zone si segnalano Saragozza e Santo Stefano.

“Le ragioni del nostro gesto -si legge in una nota spedita alla stampa- sono spiegate nel volantino che abbiamo lasciato sul parabrezza di ogni auto, in modo da informare i proprietari ed evitare che questi si mettessero alla guida in condizioni non sicure. Ci siamo accertati che sulle auto coinvolte non fossero presenti contrassegni che indicassero la presenza di persone con disabilità e di medici”.

“L’abbiamo fatto -si legge nel volantino- perché utilizzare un’auto enorme come questa in una città come Bologna ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri” e cioè che “l’utilizzo dei SUV nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate”, che “i SUV hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni” e che “I SUV richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate peggiorano la situazione del traffico cittadino”.

infine, quasi a scusarsi del gesto l’anonima ambientalista postilla: “Abbiamo solo sgonfiato lo pneumatico (con un’innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente”.

Già nello scorso marzo un'azione simile aveva coinvolto una decina di mezzi nei parcheggi dei giardini Margherita. In quell'occasione dalla questura arrivarono dettagli circa il fatto che si potesse trattare di un fatto isolato, non attribuibile a un gruppo ma a una sola persona.