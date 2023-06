Biden mette la mano sul cuore mentre suona l’inno indiano

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady, Jill Biden, hanno accolto il primo ministro indiano Narendra Modi alla Casa Bianca. Il presidente Usa sembra proprio aver confuso gli inni nazionali. Biden mette infatti la mano sul cuore mentre suona l’inno nazionale dell’India; poi la abbassa lentamente, forse dopo aver realizzato che sta suonando l’inno indiano.

😳 Breaking news: Joe Biden is Indian!

Okay, actually the US president just seems to have mixed up national anthems: Biden slowly lowers his hand from his heart after realizing that it’s the Indian national anthem playing

credit sputnik telegram. pic.twitter.com/VzpM5h0q1O

