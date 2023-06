17enne del Camerun con coltello sul bus, “per difendermi dagli autisti”

Como – Aveva il biglietto ma si rifiutava di obliterarlo e anche di scendere dall’autobus. L’autista a quel punto ha chiamato la polizia e gli agenti della volante sono intervenuti alle 11 del mattino dello scorso 19 giugno in piazza Camerlata a Como. Dopo aver identificato il giovane, un 17enne residente a Olgiate Comasco originario del Camerum, gli hanno chiesto di mostrare loro il contenuto delle tasche.

Il minore a quel punto ha tirato fuori un coltello da cucina giustificandone il possesso per motivi di difesa in caso di discussioni con gli autisti degli autobus, a causa di alcune liti verbali che il giovane 17enne avrebbe avuto in passato, come riporta QuiComo. Portato in questura è stato denunciato al tribunale per i Minorenni di Milano per il possesso ingiustificato di armi e affidato alla madre.