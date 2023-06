Titanic, disperso sottomarino di turisti in visita al relitto

LONDRA, 19 GIU – Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle ricerche. La Bbc cita una fonte della Guardia Costiera di Boston, negli Usa.

Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell’oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del celeberrimo transatlantico, a 3800 metri sotto il livello del mare.

Il Titanic fu varato oltre un secolo fa con la nomea di nave “inaffondabile”, ma colò a picco con molti dei suoi passeggeri nel 1912 dopo aver urtato un iceberg, alla prima traversata fra Inghilterra e America, in un disastro marittimo rimasto negli annali fino a essere raccontato da libri e film. Al momento, secondo l’emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell’equipaggio. Per ora esso è considerato “disperso”. (ANSA). .