Trump dichiara guerra al Deep State: ‘appena eletto li distruggerò’

Importantissimo discorso del Presidente Donald Trump che dichiara guerra totale e assoluta al Deep State americano. “Hanno superato ogni limite, hanno infranto ogni regola non scritta. Non c’è più margine per tornare indietro. La famiglia criminale di Joe Biden, che ha preso una mazzetta da 5 milioni dagli ucraini, usa i procuratori per colpire l’avversario politico. So chi sono e vi prometto una cosa: li distruggerò tutti” (video di Visione TV)