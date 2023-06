Conte: “Non ci uniamo a orgia celebrativa per Berlusconi”

Roma, 17 giugno 2023 – “Quella seguita alla morte di Silvio Berlusconi è stata un’orgia celebrativa, io sono stato attaccato per non essere andato al funerale, ma noi non siamo ipocriti e non ci si chieda di confondere la nostra storia e i nostri valori con la parabola politica che Berlusconi ha interpretato”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione del corteo contro la precarietà, organizzato a Roma dal M5s. Fonte: Agenzia Vista

“Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. In una giornata di sole e di caldo la gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutta l’insoddisfazione che il governo non vuole ascoltare”. Così il leader del movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato con i cronisti l’andamento della manifestazione contro la precarietà organizzata per le vie di Roma.