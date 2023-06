Kissinger: “Improbabile che Putin resti al potere se Kiev prevale”

È “improbabile” che Vladimir Putin resti al potere nel caso in cui l’Ucraina costringesse la Russia ad abbandonare la sua aggressione militare e ad accettare un accordo di pace con l’Europa. Lo afferma l’ex segretario di Stato, Henry Kissinger, in un’intervista a Bloomberg. Kissinger descrive Putin come una “figura stile Dostoevsky assediata da ambivalenze e aspirazioni irrealizzabili” che è stata molto capace a esercitare il potere come leader e che lo ha usato in modo “eccessivo” con l’Ucraina.

Zelensky: “Se passa la controffensiva, la Russia perde la guerra”

La Federazione Russa sta combattendo una lotta disperata di fronte alla controffensiva ucraina perché se il Cremlino perde questa battaglia, alla fine perderà la guerra. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a “NBC News”. “Il nostro popolo eroico – dice Zelensky -, le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura. Perché per la Russia, perdere questa campagna in realtà significa perdere la guerra”. rainews.it