Aggressione in treno, extracomunitari senza biglietto picchiano il controllore

ANCONA – Ancora un’aggressione ad un capotreno. È successo questa mattina attorno alle 6,30 sul regionale 19790 proveniente da Fabriano e diretto ad Ancona. All’altezza di Montecarotto, il capotreno ha notato la presenza a bordo di un gruppo di giovani africani a cui ha chiesto il biglietto, che non avevano. Nel momento in cui ha domandato i documenti, con l’intenzione di identificarli e multarli, il gruppetto, composto da almeno 4 ragazzi, ha cominciato a insultarlo e spintonarlo. Subito il controllore, spaventato, ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria.

Nel momento in cui il convoglio è arrivato alla stazione di Ancona, i giovani si sono dati alla fuga, ma uno di loro è stato bloccato dagli agenti della Polfer: si tratta di un ragazzo originario del Gambia, che è stato denunciato per lesioni a pubblico ufficiale. Il capotreno sessantenne, sotto choc, è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa ed è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale di Torrette. Sono in corso indagini per risalire agli altri aggressori, anche con la consultazione delle immagini riprese dalle telecamere a bordo del treno e allo scalo ferroviario del capoluogo.

