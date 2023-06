Pakistano entra in Italia come ‘richiedente asilo’, ma in patria aveva ucciso 3 fratelli

Un uomo di 31 anni di nazionalità pakistana è stato arrestato nelle scorse ore a Santa Maria della Versa, nel Pavese, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 28 gennaio 2021 dall’autorità pakistana. Il 31enne, arrivato in Italia come richiedente asilo, è ritenuto responsabile, in concorso con altri complici, di un triplice omicidio avvenuto proprio nel suo Paese

A cadere sotto i suoi colpi erano stati tre giovani fratelli, uccisi mentre lavoravano in un campo. Dopo il triplice omicidio, l’uomo era scappato e aveva evidentemente trovato rifugio in Italia. I carabinieri lo hanno fermato quasi per caso durante alcuni controlli in una zona in cui in passato era stati segnalati numerosi pusher. Dopo aver identificato il 31enne, i militari della compagnia di Stradella hanno scoperto il suo passato e lo hanno arrestato. https://www.today.it