Tra i genitori litiganti, qualcuno gode

In questa puntata di IMOLAOGGI_TV, parliamo della storia di Antonio (napoletano che vive a Treviso) al quale viene impedito di vedere i figli di 12 e 7 anni, avuti dalla compagna brasiliana.

Ospiti del direttore Armando Manocchia sono:

Avv. Andrea Oddo;

Dott.ssa Francesca Bagaglia, psicologa;

Antonio Federico.

La vicenda ha inizio dopo una lite (presumibilmente provocata ad arte) dalla donna che tira due pugni in un occhio ad Antonio, il quale si difende dandole due sberle. Il giorno dopo, lei lo denuncia e scatta quindi un piano di protezione dei figli autorizzato ex lege dal magistrato. Si apre così un procedimento civile presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia, ed uno presso il Tribunale Penale di Treviso.

In seguito alla querela della donna, nella quale sono riportati presunti atti di violenza e palpeggiamenti verso i minori che il padre smentisce con decisione e dei quali attualmente non vi sono prove certe, i bambini e la madre vengono portati in località segreta e protetta a spese dello Stato.

Sempre a spese dello Stato sono stati nominati in favore della madre un avvocato per seguirla nella pratica civile al Tribunale dei Minorenni, un altro per difenderla nel procedimento penale, a tutela del bambino invece, un avvocato difensore nel procedimento penale e uno in qualità di curatore.

La madre e i figli sono stati allontanati dai Carabinieri dalla casa familiare tramite un’operazione rocambolesca che ha destato l’interesse di tutto il vicinato che ha assistito attonito. Lui, pubblicamente e ingiustamente, diventa il “mostro”.

Successivamente, ad entrambi i genitori viene tolta la capacità genitoriale ed i servizi sociali gestiscono tutto. Proprio i servizi hanno redatto una relazione che sembra restituire dignità al padre, raccomandando addirittura che vengano favoriti incontri di questo con i bambini, mentre per la madre sono stati evidenziati stili relazionali problematici.

Antonio, uomo mite e preciso, si è sempre sottoposto all’esame del Tribunale civile e penale, mentre la compagna si è sottratta all’esame del Tribunale dei Minorenni ed alla C.T.U. penale si è sempre presentata in collegamento video e mai personalmente (adducendo paure non meglio precisate).

Gli ospiti di Armando Manocchia analizzano e spiegano i fatti evidenziando come Antonio sia stato privato dei figli senza un’evidente motivazione probatoria.