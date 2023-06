Malore in bici, 44enne muore in eliambulanza

Uno sportivo appassionato di mountain bike è morto nel corso del disperato volo in eliambulanza dalle colline tra Schio e Torrebelvicino verso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.

La vittima del malore fatale, mentre si trovava in sella alla sua bici con amici lungo un sentiero sterrato, è il 44enne di San Vito di Leguzzano Matteo Marchioro.

Dopo i tentativi ripetuti di rianimazione sul posto da parte prima dei compagni di giro che erano con lui, poi dei soccorritori del Suem 118, in seguito a un probabile arresto cardiaco, il cicloamatore è spirato al suo arrivo in ospedale. Il primo allarme con richiesta di intervento dell’elisoccorso del Suem 118 è stato lanciato pochi minuti prima delle 11 di lunedì mattina, dagli stessi compagni di escursione in sella alle biciclette da terreno sterrato, i primi a tentare di soccorrere l’amico vittima di un forte malessere improvviso.

Sul posto si sono riversati più soccorritori, tra cui la squadra di Schio del Soccorso Alpino attiva stamattina, e in seguito anche una pattuglia di carabinieri dalla stazione di Valli del Pasubio.

