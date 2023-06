di Augusto Sinagra – ZUCKERBERG E SCIARRA

Com’è noto, Mark Zuckerberg è stato tra i più grandi sostenitori delle politiche sanitarie di contrasto alla asserita epidemia. Funzionalmente e oggettivamente egli ha curato gli interessi delle Case farmaceutiche, certamente non l’appropriatezza delle cure e la salute delle persone.

Egli ha dichiarato che a proposito dei “vaccini” la “scienza” ha sbagliato. È evidente che queste sue dichiarazioni sono finalizzate a ridurre le responsabilità sue e del social “Facebook” che, per sua stessa ammissione ha oscurato notizie vere. Cioè, ha accreditato il falso.

Il giovanotto in questione cerca di “riposizionarsi” per poter accreditare una sua buona fede in tutta la losca vicenda degli ultimi tre anni.

Mark Zuckerberg says it was challenging to censor COVID misinformation because the scientific establishment was frequently wrong, which ultimately undermined public trust:

"Just take some of the stuff around COVID earlier in the pandemic where there were real health… pic.twitter.com/y0ZaX4kmCE

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) June 9, 2023