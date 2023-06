Prodi: la destra vince perchè porta avanti la paura dei migranti e delle tasse

Roma, 10 giu. (askanews) – L’Europa sta andando a destra ma non è un destino ineluttabile, secondo Romano Prodi. Parlando a ‘RepIdee’ l’ex premier ha spiegato: “La destra si afferma perché porta avanti due paure: la paura delle tasse e dell’immigrazione. Bisogna spiegare le due cose con chiarezza: le tasse ci vogliono, ma devono essere giuste, progressive, non devono essere flat, servono per salvare il welfare state”.

In particolare, “l’idea che l’imposta sia un pizzo pagato allo Stato è un’idea che stravolge il sistema democratico. Se spighiamo bene questo si torna a vincere. Ma bisogna essere chiari”. Insomma, la vittoria della desta “non è assolutamente fatale, non è una ricetta per il futuro. Se noi recuperiamo il riformismo ricostruiamo un’Europa che può andare in modo assolutamente differente”.