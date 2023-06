Migranti, Nicolini: ‘c’è un problema di accoglienza’

“Siamo stati gia’ condannati dalla Cedu per le condizioni dell’hotspot, lo saremo ancora. Il ruolo di Lampedusa non puo’ essere scollegato dal sistema di accoglienza di tutta italia. I tempi di sovraffollamento sono lunghi perche’ non hanno dove portare queste persone. E’ stato demolito il sistema dei comuni. Si continua a invocare il ruolo dell’Europa e si dimentica che questo governo e’ impegnato a investire in politiche di chiusura delle frontiere”. Cosi’ all’ANSA l’ex sindaca Pd di Lampedusa Giusi Nicolini. ANSA