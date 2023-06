Donna aggredita in strada, pakistano le strappa i vestiti

(www.ilfriuli.it) – Ha tentato di strapparle i vestiti, con l’intento di violentarla. Un 22enne pakistano, residente a Pordenone e in regola con il permesso di soggiorno in Italia, è stato arrestato dalla polizia poco dopo aver aggredito un’infermiera di 48 anni che lunedì sera stava rientrando a casa, a piedi, dal lavoro.

L’episodio si è verificato in via Polcenigo, una laterale di viale Venezia a Pordenone. La donna, però, è riuscita a divincolarsi dall’aggressore che si è allontanato. Nel frattempo l’infermiera era stata colpita più volte, finendo rovinosamente a terra. E’ stata lei stessa a chiedere aiuto. Sul posto è arrivata un’autolettiga che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Immediatamente sono state avviate le ricerche dell’uomo, che è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della squadra volante mentre percorreva a piedi via Brentella, nel comune di Porcia. Il giovane è stato fermato e condotto in Questura per essere arrestato. E’ accusato di violenza sessuale e lesioni personali.

Oggi il gip del tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta del pm, ha convalidato l’arresto e disposto a carico dello straniero la misura cautelare del carcere.